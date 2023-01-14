Выпуск 25 | 14.01.2023 | Сезон 1

Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю народної артистки України Наталії Могилевської – дивіться онлайн проєкт Як ти? 25 випуск від 14.01.2022 на сайті СТБ. Щирість і відвертість співачки не залишить байдужими нікого!

Від початку повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська ухвалила для себе рішення: хай там як, вона залишиться тут, в Україні, вдома. Адже артисти України мають залишатися з народом, попри випробування, які випадають на його долю. У 25 випуску проєкту Як ти? від 14.01.2023 ви дізнаєтеся, як Наталія Могилевська підтримує українців, допомагає армії та в чому вбачає свою місію.

Також Наталія Могилевська поділиться прикладом відчайдушної сміливості. Співачка живе на березі Дніпра та неодноразово бачить і чує, як до столиці летять ворожі дрони. Одного разу Наталія намагалася збивати їх! Як це було? Почуйте справжній ексклюзив – дивіться онлайн проєкт Як ти? 25 випуск від 14.01.2023 на СТБ.

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