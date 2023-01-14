Выпуск 25 | 14.01.2023 | Сезон 1

Не пропустите эксклюзивное интервью народной артистки Украины Натальи Могилевской – смотрите онлайн проект Як ти? 25 выпуск от 14.01.2022 на сайте СТБ. Искренность и откровенность певицы не оставит равнодушными никого!

С начала полномасштабного вторжения Наталья Могилевская приняла для себя решение: что бы там ни было, она останется здесь, в Украине, дома. Ведь артисты Украины должны оставаться с народом, несмотря на испытания, которые выпадают на его долю. В 25 выпуске проекта Як ти? от 14.01.2023 вы узнаете, как Наталья Могилевская поддерживает украинцев, помогает армии и в чем видит свою миссию.

Также Наталья Могилевская поделится примером отчаянной смелости. Певица живет на берегу Днепра и не раз видит и слышит, как в столицу летят вражеские дроны. Однажды Наталья пыталась сбивать их! Как это было? Услышьте настоящий эксклюзив – смотрите онлайн проект Як ти? 25 выпуск от 14.01.2023 по СТБ.

Все выпуски Як ти?

Выпуск Як ти? с Павлом Зибровым