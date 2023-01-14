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Video: Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с (герой) от 14.01.2023

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 14.01.2023. Интервью (героя) с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с (герой) от 14.01.2023
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 Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск с (герой) от 14.01.2023
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Як ти Выпуск 25 Як ти? с Григорием Решетником выпуск 25 от 14.01.2023
Выпуск 25 | 14.01.2023 | Сезон 1

Не пропустите эксклюзивное интервью народной артистки Украины Натальи Могилевской – смотрите онлайн проект Як ти? 25 выпуск от 14.01.2022 на сайте СТБ. Искренность и откровенность певицы не оставит равнодушными никого!

С начала полномасштабного вторжения Наталья Могилевская приняла для себя решение: что бы там ни было, она останется здесь, в Украине, дома. Ведь артисты Украины должны оставаться с народом, несмотря на испытания, которые выпадают на его долю. В 25 выпуске проекта Як ти? от 14.01.2023 вы узнаете, как Наталья Могилевская поддерживает украинцев, помогает армии и в чем видит свою миссию.

Также Наталья Могилевская поделится примером отчаянной смелости. Певица живет на берегу Днепра и не раз видит и слышит, как в столицу летят вражеские дроны. Однажды Наталья пыталась сбивать их! Как это было? Услышьте настоящий эксклюзив – смотрите онлайн проект Як ти? 25 выпуск от 14.01.2023 по СТБ.

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