Выпуск 27 | 28.01.2023 | Сезон 1

Проект СТБ Як ти? 27 выпуск от 28.01.2023 откроет для вас известную украинскую певицу Jerry Heil с новой стороны. В чем артистка видит свою миссию во время войны? Как складывается личная жизнь Jerry Heil? И готова ли она принять участие в проекте Холостяк или Холостячка? Оставайтесь с СТБ – узнайте больше о любимице миллионов украинцев.

В 27 выпуске проекта Як ти? Jerry Heil вернулась в 24 февраля 2022 и вспомнила, как ее застало полномасштабное вторжение. В тот день певица проснулась за несколько минут до взрывов. Она была очень встревожена. И не зря – из окна дома она увидела вспышки от ударов. Jerry Heil дождалась своего родного брата и уехала из Киева – сначала к родителям, потом на запад Украины, а затем в Румынию. С этого момента началась ее активная деятельность в поддержку Украины: митинги, благотворительные концерты… Как Jerry Heil рассказывала всему миру о страшной войне? Услышьте прямо сейчас!

Смотрите онлайн проект Як ти? 27 выпуск от 28.01.2023 на СТБ – узнайте, свободно ли сердце Jerry Heil.

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