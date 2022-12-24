Выпуск 23 | 24.12.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 23 выпуск от 24.12.2022 народный депутат Украины, спортсмен и олимпийский чемпион Жан Беленюк в откровенном интервью поднимет тему спорта во время войны и расскажет о самых тяжелых моментах полномасштабного вторжения.

Спорт, как и вся страна, переживает нелегкие времена. Россияне беспощадно разрушают тренировочные залы, бассейны, стадионы, спортивные залы. По минимальным подсчетам на полное обновление спортивной инфраструктуры понадобится ориентировочно 180 млн долларов! Однако в 23 выпуске проекта Як ти? от 24.12.2022 Жан Беленюк убеждает: хуже всего то, что мы теряем профессиональных и потенциальных спортсменов. Оставайтесь с нами – узнайте, какие шаги следует делать для поддержания спорта в Украине.

В своем интервью Жан Беленюк расскажет о личной жизни. Свободно ли сердце олимпийского чемпиона? Какие отношения у Жана Беленюка с мамой и родственниками из родины отца Руанды? Не упустите подробности – смотрите онлайн проект Як ти? 23 выпуск от 24.12.2022 на сайте СТБ.

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