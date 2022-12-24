Випуск 23 | 24.12.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 23 випуск від 24.12.2022 народний депутат України, спортсмен та олімпійський чемпіон Жан Беленюк у відвертому інтерв’ю підніме тему спорту під час війни та розповість про найважчі моменти повномасштабного вторгнення.

Спорт, як і вся країна, переживає нелегкі часи. Росіяни нещадно руйнують тренувальні зали, басейни, стадіони, спортивні зали. За мінімальними підрахунками на повне відновлення спортивної інфраструктури знадобиться орієнтовно 180 млн доларів! Проте у 23 випуску проєкту Як ти? від 24.12.2022 Жан Беленюк переконує: найгірше те, що ми втрачаємо професійних і потенційних спортсменів. Залишайтеся з нами – дізнайтеся, які кроки варто робити для підтримання спорту в Україні.

У своєму інтерв’ю Жан Беленюк розповість про особисте життя. Чи вільне серце олімпійського чемпіона? Які стосунки у Жана Беленюка з мамою та родичами з батьківщини батька Руанди? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн проєкт Як ти? 23 випуск від 24.12.2022 на сайті СТБ.

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