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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із (герой) від 24.12.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 24.12.2022. Інтерв'ю (героя) із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 23 | 24.12.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 23 випуск від 24.12.2022 народний депутат України, спортсмен та олімпійський чемпіон Жан Беленюк у відвертому інтерв’ю підніме тему спорту під час війни та розповість про найважчі моменти повномасштабного вторгнення.

Спорт, як і вся країна, переживає нелегкі часи. Росіяни нещадно руйнують тренувальні зали, басейни, стадіони, спортивні зали. За мінімальними підрахунками на повне відновлення спортивної інфраструктури знадобиться орієнтовно 180 млн доларів! Проте у 23 випуску проєкту Як ти? від 24.12.2022 Жан Беленюк переконує: найгірше те, що ми втрачаємо професійних і потенційних спортсменів. Залишайтеся з нами – дізнайтеся, які кроки варто робити для підтримання спорту в Україні.

У своєму інтерв’ю Жан Беленюк розповість про особисте життя. Чи вільне серце олімпійського чемпіона? Які стосунки у Жана Беленюка з мамою та родичами з батьківщини батька Руанди? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн проєкт Як ти? 23 випуск від 24.12.2022 на сайті СТБ.

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