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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із (герой) від 17.12.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 17.12.2022. Інтерв'ю (героя) із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Выпуск 22 | 17.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 22 випуск від 17.12.2022 на сайті СТБ – популярна українська співачка KOLA у своєму інтерв’ю розповість про творчість під час війни та розлучення з нареченим-військовим.

Анастасія Прудіус – справжнє ім’я KOLA. За період повномасштабного вторгнення співачка стала однією з найпопулярніших авторів і виконавців України. Її пісні стають справжніми хітами, надихають і відгукуються в серцях слухачів. Де KOLA бере сили на творчість у такий складний для всієї України період? Залишайтеся з СТБ – дізнайтеся більше.

У 22 випуску проєкту Як ти? KOLA підніме непросту тему – розлучення з нареченим із ЗСУ. Через що пара розійшлася? Чи підтримують вони зараз зв’язок? І чи присвячує Настя пісні колишньому коханню? Дізнайтеся справжній ексклюзив першими!

Не пропустіть відверту розмову з мамою KOLA, яка розповість усі секрети доньки, – дивіться онлайн проєкт Як ти? 22 випуск від 17.12.2022 на СТБ.

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Випуск Як ти? з Ольгою Мартиновською 

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