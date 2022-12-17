Выпуск 22 | 17.12.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 22 випуск від 17.12.2022 на сайті СТБ – популярна українська співачка KOLA у своєму інтерв’ю розповість про творчість під час війни та розлучення з нареченим-військовим.

Анастасія Прудіус – справжнє ім’я KOLA. За період повномасштабного вторгнення співачка стала однією з найпопулярніших авторів і виконавців України. Її пісні стають справжніми хітами, надихають і відгукуються в серцях слухачів. Де KOLA бере сили на творчість у такий складний для всієї України період? Залишайтеся з СТБ – дізнайтеся більше.

У 22 випуску проєкту Як ти? KOLA підніме непросту тему – розлучення з нареченим із ЗСУ. Через що пара розійшлася? Чи підтримують вони зараз зв’язок? І чи присвячує Настя пісні колишньому коханню? Дізнайтеся справжній ексклюзив першими!

Не пропустіть відверту розмову з мамою KOLA, яка розповість усі секрети доньки, – дивіться онлайн проєкт Як ти? 22 випуск від 17.12.2022 на СТБ.

Усі випуски Як ти?

Випуск Як ти? з Ольгою Мартиновською