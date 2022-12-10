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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Ольгою Мартиновською від 10.12.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 10.12.2022. Інтерв'ю Ольги Мартиновської із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 21 | 10.12.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 21 випуск від 10.12.2022 Ольга Мартиновська розповість про те, як змінилося її життя після 24 лютого та що або хто дає їй сили не опускати руки й боротися до останнього.

24 лютого Ольга Мартиновська не думала про евакуацію за кордон. Разом із донькою Вірою вони надавали українцям гуманітарну допомогу: їжу, теплі речі, медикаменти… Однак після двох напружених тижнів суддя МастерШеф наважилася виїхати за кордон і долучитися до кулінарного фронту. У 21 випуску проєкту Як ти? Ольга Мартиновська поділиться, як вона допомагала українцям у Європі.

Окрім волонтерської діяльності Григорій Решетник обговорить з Ольгою  її особисте життя. Що пов’язує Ольгу Мартиновську з Володимиром Ярославським: дружба чи романтичні стосунки? Чи справді Ольгу можна знайти в Тіндері? І який її ідеал чоловіка? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Як ти? 21 випуск від 10.12.2022. Інтерв’ю Ольги Мартиновської стане для вас відкриттям.

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Випуск Як ти? зі Світланою Тарабаровою

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