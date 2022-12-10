Выпуск 21 | 10.12.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 21 выпуск от 10.12.2022 Ольга Мартыновская расскажет о том, как изменилась ее жизнь после 24 февраля и что или кто дает ей силы не опускать руки и бороться до последнего.

24 февраля Ольга Мартыновская не думала об эвакуации за границу. Вместе с дочерью Верой они оказывали украинцам гуманитарную помощь: еду, теплые вещи, медикаменты… Однако после двух напряженных недель судья МастерШеф решилась выехать за границу и присоединиться к кулинарному фронту. В 21 выпуске проекта Як ти? Ольга Мартыновская поделится, как она помогала украинцам в Европе.

Кроме волонтерской деятельности Григорий Решетник обсудит с Ольгой ее личную жизнь. Что связывает Ольгу Мартыновскую с Владимиром Ярославским: дружба или романтические отношения? Действительно ли Ольгу можно найти в Тиндере? И каков ее идеал мужчины? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Як ти? 21 выпуск от 10.12.2022. Интервью Ольги Мартыновской станет для вас открытием.

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