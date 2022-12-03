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Video: Як ти? с Григорием Решетником смотреть онлайн выпуск со Светланой Тарабаровой от 10.12.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 10.12.2022. Интервью Светланы Тарабаровой с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Не пропустите откровенное интервью Светланы Тарабаровой, в котором она искренне рассказала о своих проблемах и поделилась настоящим счастьем, – смотрите онлайн проект Як ти? 20 выпуск от 03.12.2022 на сайте СТБ!

Война в Украине стала настоящим испытанием для каждого украинца. Эмоциональные качели, слезы, переживания и молитвы о родных и военных – ежедневная рутина несокрушимых украинцев. И Светлана Тарабарова – не исключение. В 20 выпуске проекта Як ти? от 03.12.2022 украинская певица поделится новостью, которая спасла ее и семью в такой непростой период. Артистка в третий раз станет мамой! Как это – быть беременной во время войны? И почему близкие Светланы отрицательно восприняли столь радостную новость? Узнайте прямо сейчас!

Как родные Светланы Тарабаровой пережили оккупацию Херсона? Смотрите онлайн проект Як ти? 20 выпуск от 03.12.2022 – услышьте первым настоящий эксклюзив.

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