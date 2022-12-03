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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск зі Світланою Тарабаровою від 10.12.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 10.12.2022. Інтерв'ю Світлани Тарабарової із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Не пропустіть відверне інтерв’ю Світлани Тарабарової, у якому вона щиро розповіла про свої проблеми та поділилися справжнім щастям, – дивіться онлайн проєкт Як ти? 20 випуск від 03.12.2022 на сайті СТБ!

Війна в Україні стала справжнім випробуванням для кожного українця. Емоційні гойдалки, сльози, переживання та молитви за рідних і військових – щоденна рутина незламних українців. І Світлана Тарабарова – не виняток. У 20 випуску проєкту Як ти? від 03.12.2022 українська співачка поділиться новиною, яка врятувала її та сім’ю в такий непростий період. Артистка втретє стане мамою! Як це – бути вагітною під час війни? І чому близькі Світлани негативно сприйняти таку радісну новину? Дізнайтеся просто зараз!

Як рідні Світлани Тарабарової пережили окупацію Херсону? Дивіться онлайн проєкт Як ти? 20 випуск від 03.12.2022 – почуйте першими справжній ексклюзив.

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