Випуск 20 | 03.12.2022 | Сезон 1

Не пропустіть відверне інтерв’ю Світлани Тарабарової, у якому вона щиро розповіла про свої проблеми та поділилися справжнім щастям, – дивіться онлайн проєкт Як ти? 20 випуск від 03.12.2022 на сайті СТБ!

Війна в Україні стала справжнім випробуванням для кожного українця. Емоційні гойдалки, сльози, переживання та молитви за рідних і військових – щоденна рутина незламних українців. І Світлана Тарабарова – не виняток. У 20 випуску проєкту Як ти? від 03.12.2022 українська співачка поділиться новиною, яка врятувала її та сім’ю в такий непростий період. Артистка втретє стане мамою! Як це – бути вагітною під час війни? І чому близькі Світлани негативно сприйняти таку радісну новину? Дізнайтеся просто зараз!

Як рідні Світлани Тарабарової пережили окупацію Херсону? Дивіться онлайн проєкт Як ти? 20 випуск від 03.12.2022 – почуйте першими справжній ексклюзив.

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Випуск Як ти? з Даніелем Салемом