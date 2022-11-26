Випуск 19 | 26.11.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 19 випуск від 26.11.2022 Григорій Решетник поспілкується з Даніелем Салемом – захисником України, телеведучим і актором. Як змінилося життя Даніеля з початком повномасштабного вторгнення? Дізнайтеся просто зараз!

Даніель Салем чи не одразу ухвалив рішення йти на фронт і виборювати майбутнє для себе, своєї сім’ї та країни. Дружина Даніеля намагалася відмовити чоловіка від такого небезпечного кроку, проте він був рішучий у своїх діях. У 19 випуску проєкту Як ти? від 26.11.2022 Даніель Салем говорить: бути воїном – це поклик. І попри високий рівень небезпеки та загрозу життю, які на нього чекали та чекають на фронті, він готовий йти до кінця. Яка ситуація на фронті змусила Даніеля Салема прощатися із життям? Залишайтеся з СТБ – почуйте з перших уст.

Що найстрашніше для військового? Що допомагає Даніелю Салему тримати себе в руках та відволікатися від жахіть війни? Відповіді на ці та інші запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Як ти? 19 випуск від 26.11.2022 на сайті СТБ.

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