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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 18 від 24.09.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 24.09.2022. Інтерв'ю Анни Сагайдачної із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 18 | 24.09.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 18 випуск від 24.09.2022 популярна українська акторка, зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна поділиться, як змінилося її життя з початком повномасштабного вторгнення.

Війна 2022 року в Україні зачепила кожного українця та кожну сферу. Зокрема й кіноіндустрію. Аби мати можливість постійно підтримувати армію та внутрішніх переселенців, Анна Сагайдачна вирішила змінити професію акторки та стати кондитеркою. У проєкті Як ти? 18 випуск від 24.09.2022 актриса поділилася: саме випікання десертів дає можливість гуманітарно підтримувати країну. Проте й за свої спроби волонтерства Анна отримує від аудиторії хейт! За що критикують актрису? Дізнайтеся просто зараз!

Як у життя Анни Сагайдачної та її родини прийшла війна? Чи продовжує акторка спілкуватися з родиною та колегами з росії? І як вона ставиться до неоднозначної позиції Оксани Байрак щодо війни? Не пропустіть відповіді на запитання – дивіться онлайн проєкт Як ти? 18 випуск від 24.09.2022 на сайті СТБ.

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