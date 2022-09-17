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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 17 від 17.09.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 17.09.2022. Інтерв'ю Хаяла Алекперова із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Не пропустіть відверту розмову з екстрасенсом Хаялом Алекперовим – дивіться онлайн проєкт Як ти? 17 випуск від 17.09.2022 на сайті телеканалу СТБ.

Задовго до початку повномасштабної війни екстрасенс відчував, що на Україну чекають непрості випробування. У 2014 році Хаял Алекперов побачив страшний сон – закривавленого Ісуса Христа на Майдані Незалежності. А 12 лютого 2022 року сестрі Хаяла Жалі Алекперовій наснився ніж із кров’ю. Вона одразу розповіла про сон брату. У проєкті Як ти? від 17.09.2022 Хаял Алекперов поділиться: як тільки він почав працювати зі сном сестри, відчув щось недобре. А тієї ночі уві сні екстрасенс побачив, що скоро почнеться війна. Хаял Алекперов одразу відправив сестру на батьківщину, а сам вирішив залишитися в Україні, аби допомагати українцям та армії боротися з ворогом. Якою волонтерською діяльністю Хаял Алекперов займається в період повномасштабної війни? Дізнайтеся просто зараз!

Коли закінчиться війна 2022 року в Україні? Відповідь на це запитання шукайте в інтерв’ю Хаяла Алекперова – дивіться онлайн проєкт Як ти? 17 випуск від 17.09.2022 на СТБ.

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