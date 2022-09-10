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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 16 від 10.09.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 10.09.2022. Інтерв'ю Тараса Тополі із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 16 | 10.09.2022 | Сезон 1

Відомий музикант, лідер гурту Антитіла та парамедик Тарас Тополя в проєкті Як ти? 16 випуск від 10.09.2022 розповість, як повномасштабне вторгнення змінило його життя та життя його близьких.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя був переконаний: війна, яку фактично «заморозили» на сході України, має мати логічне завершення – руйнування імперської росії. Тому для музиканта та його побратимів – учасників гурту Антитіла – початок повномасштабного вторгнення був очікуваним. У проєкті Як ти? від 10.09.2022 Тарас Тополя розповість: він разом із колегами почав готуватися до повномасштабної війни за кілька місяців. Гурт Антитіла вступив до лав ТрО та активно почав заохочувати інших українців доєднуватися до громадянського спротиву. Адже тільки так українці зможуть перемогти абсолютне зло.

Яка подія на війні далася Тарасу Тополі найважче? Які думки супроводжують музиканта на полі бою? І що він думає про політику президента Володимира Зеленського? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Як ти? 16 випуск від 10.09.2022 на сайті СТБ.

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