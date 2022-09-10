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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 16 от 10.09.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 10.09.2022. Интервью Тараса Тополи с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Выпуск 16 | 10.09.2022 | Сезон 1

Известный музыкант, лидер группы Антитіла и парамедик Тарас Тополя в проекте Як ти? 16 выпуск от 10.09.2022 расскажет, как полномасштабное вторжение изменило его жизнь и жизнь его близких.

Еще до начала полномасштабного вторжения Тарас Тополя был убежден: война, фактически «замороженная» на востоке Украины, должна иметь логическое завершение – разрушение имперской россии. Поэтому для музыканта и его собратьев – участников группы Антитіла – начало полномасштабного вторжения было ожидаемым. В проекте Як ти? от 10.09.2022 Тарас Тополя расскажет: он вместе с коллегами начал готовиться к полномасштабной войне за несколько месяцев. Группа Антитіла вступила в ряды ТрО и активно начала привлекать других украинцев присоединиться к гражданскому сопротивлению. Ведь только так украинцы смогут победить абсолютное зло.

Какое событие на войне далось Тарасу Тополе тяжелее всего? Какие мысли сопровождают музыканта на поле сражения? И что он думает о политике президента Владимира Зеленского? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Як ти? 16 выпуск от 10.09.2022 на сайте СТБ.

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