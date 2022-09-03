Выпуск 15 | 03.09.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн-проект Як ти? 15 выпуск от 03.09.2022 на сайте СТБ – известная актриса Антонина Хижняк расскажет о своем 24 февраля 2022 года, а также о волонтерстве, отношениях с семьей и личной жизни.

Как и большинство из нас, Антонина Хижняк воспринимала информацию о возможном полномасштабном вторжении России как запугиваниие. Звезда сериалов След и поймать Кайдаша до 24 февраля не могла поверить, что такая кровавая и ужасная война постигнет Украину.

В проекте Як ти? от 03.09.2022 Антонина поделилась: как только она узнала о начале полномасштабной войны, паники не было. Актриса поняла: либо она держит себя в руках и анализирует ситуацию холодной головой, либо катится в эмоциональную пропасть. Антонина Хижняк выбрала борьбу и принялась делать все возможное, чтобы привести Украину к победе. Каким направлением волонтерства занимается Антонина? Узнайте прямо сейчас!

Не пропустите эксклюзивную информацию о личной жизни Антонины Хижняк! В каких отношениях актриса со своим бывшим мужем? И планирует ли свадьбу вместе с новой любовью – актером Александром Боднаром? Смотрите онлайн проект Як ти? 15 выпуск от 03.09.2022 на СТБ.

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