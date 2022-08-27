Як ти? с Григорием Решетником выпуск 14 от 27.08.2022

Выпуск 14 | 27.08.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 14 выпуск от 27.08.2022 популярная фитнес-тренер Марина Боржемская расскажет о том, как война в Украине изменила ее жизнь и жизнь всей семьи.

24 февраля Марина Боржемская собиралась на телевизионные съемки, однако телефонный звонок в 5 утра полностью изменил ее жизнь. «Началась война» – слова, от которых на миг остановилась вся жизнь. В проекте Як ти? от 27.08.2022 Марина рассказала: страх охватил ее. Однако она не опустила руки, откровенно поговорила с сыном Робертом и дочерью Оливией о происходящем в стране и вместе с другими украинцами начала приближать страну к победе. Как именно? Узнайте прямо сейчас.

Изменила ли война отношения Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова? И задумывается ли Марина еще об одном ребенке? Ответы на эти вопросы ищите в интервью Марины Боржемской – смотрите онлайн проект Як ти? 14 выпуск от 27.08.2022 на СТБ.

Все выпуски Як ти?

Выпуск Як ти? с Алексеем Суровцевым