Як ти? з Григорієм Решетником випуск 14 від 27.08.2022

Выпуск 14 | 27.08.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 14 випуск від 27.08.2022 популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська розповість про те, як війна в Україні змінила її життя та життя всієї родини.

24 лютого Марина Боржемська збиралася на телевізійні знімання, однак телефонний дзвінок о 5 ранку докорінно змінив її життя. «Почалася війна» – слова, від яких на мить зупинилося все життя. У проєкті Як ти? від 27.08.2022 Марина розповіла: страх охопив її. Однак вона не опустила руки, відверто поговорила із сином Робертом і донькою Олівією про події в країні та разом з іншими українцями почала наближати країну до перемоги. Як саме? Дізнайтеся просто зараз.

Чи змінила війна стосунки Марини Боржемської та В’ячеслава Узелкова? І чи замислюється Марина про ще одну дитину? Відповіді на ці запитання шукайте в інтерв’ю Марини Боржемської – дивіться онлайн проєкт Як ти? 14 випуск від 27.08.2022 на СТБ.

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