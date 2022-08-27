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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 14 від 27.08.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 27.08.2022. Інтерв'ю Марини Боржемської із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Мариною Боржемською від 27.08.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 14 від 27.08.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Мариною Боржемською від 27.08.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 13 від 20.08.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Мариною Боржемською від 27.08.2022
Як ти

Як ти? з Григорієм Решетником випуск 12 від 13.08.2022

 Як ти? з Григорієм Решетником дивитись онлайн випуск із Мариною Боржемською від 27.08.2022
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Як ти? з Григорієм Решетником випуск 11 від 06.08.2022
Як ти Выпуск 14 Як ти? з Григорієм Решетником випуск 14 від 27.08.2022
Выпуск 14 | 27.08.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 14 випуск від 27.08.2022 популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська розповість про те, як війна в Україні змінила її життя та життя всієї родини.

24 лютого Марина Боржемська збиралася на телевізійні знімання, однак телефонний дзвінок о 5 ранку докорінно змінив її життя. «Почалася війна» – слова, від яких на мить зупинилося все життя. У проєкті Як ти? від 27.08.2022 Марина розповіла: страх охопив її. Однак вона не опустила руки, відверто поговорила із сином Робертом і донькою Олівією про події в країні та разом з іншими українцями почала наближати країну до перемоги. Як саме? Дізнайтеся просто зараз.

Чи змінила війна стосунки Марини Боржемської та В’ячеслава Узелкова? І чи замислюється Марина про ще одну дитину? Відповіді на ці запитання шукайте в інтерв’ю Марини Боржемської – дивіться онлайн проєкт Як ти? 14 випуск від 27.08.2022 на СТБ.

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