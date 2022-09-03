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Як ти

Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 15 від 03.09.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 03.09.2022. Інтерв'ю Антоніни Хижняк із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
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Випуск 15 | 03.09.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 15 випуск від 03.09.2022 на сайті СТБ – відома акторка Антоніна Хижняк розповість про своє 24 лютого 2022 року, а також про волонтерство, стосунки з сім’єю та особисте життя.

Як і більшість із нас, Антоніна Хижняк сприймала інформацію про можливе повномасштабне вторгнення росії як залякування. Зірка серіалів Слід і Спіймати Кайдаша до 24 лютого не могла повірити, що така кривава й жахлива війна спіткає Україну.

У проєкті Як ти? від 03.09.2022 Антоніна поділилася: як тільки вона дізналася про початок повномасштабної війни, паніки не було. Акторка зрозуміла: або вона тримає себе в руках і аналізує ситуацію холодною головою, або котиться в емоційну прірву. Антоніна Хижняк вибрала боротьбу та почала робити все можливе, аби привести Україну до перемоги. Яким напрямом волонтерства займається Антоніна? Дізнайтеся просто зараз!

Не пропустіть ексклюзивну інформацію про особисте життя Антоніни Хижняк! У яких стосунках акторка зі своїм колишнім чоловіком? І чи планує весілля разом із новим коханням – актором Олександром Боднарем? Дивіться онлайн проєкт Як ти? 15 випуск від 03.09.2022 на СТБ.

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