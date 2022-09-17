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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 17 от 17.09.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 17.09.2022. Интервью Хаяла Алекперова с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Не пропустите откровенный разговор с экстрасенсом Хаялом Алекперовым – смотрите онлайн проект Як ти? 17 выпуск от 17.09.2022 на сайте телеканала СТБ.

Задолго до начала полномасштабной войны экстрасенс чувствовал, что Украину ждут непростые испытания. В 2014 году Хаял Алекперов увидел страшный сон – окровавленного Иисуса Христа на Майдане Незалежности. А 12 февраля 2022 года сестре Хаяла Жале Алекперовой приснился нож с кровью. Она сразу рассказала о сне брату. В проекте Як ти? от 17.09.2022 Хаял Алекперов поделится: как только он начал работать со сном сестры, почувствовал неладное. А в ту ночь во сне экстрасенс увидел, что скоро начнется война. Хаял Алекперов сразу отправил сестру на родину, а сам решил остаться в Украине, чтобы помочь украинцам и армии бороться с врагом. Какой волонтерской деятельностью Хаял Алекперов занимается в период полномасштабной войны? Узнайте прямо сейчас!

Когда закончится война 2022 в Украине? Ответ на этот вопрос ищите в интервью Хаяла Алекперова – смотрите онлайн проект. Як ти? 17 выпуск от 17.09.2022 на СТБ.

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