Выпуск 18 | 24.09.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 популярная украинская актриса, звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поделится, как изменилась ее жизнь с началом полномасштабного вторжения.

Война 2022 года в Украине затронула каждого украинца и каждую сферу. В том числе и киноиндустрию. Чтобы иметь возможность постоянно поддерживать армию и внутренних переселенцев, Анна Сагайдачная решила сменить профессию актрисы и стать кондитером. В проекте Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 актриса поделилась: именно выпекание десертов позволяет гуманитарно поддерживать страну. Но и за свои попытки волонтерства Анна получает от аудитории хейт! За что критикуют актрису? Узнайте прямо сейчас!

Как в жизнь Анны Сагайдачной и ее семьи пришла война? Продолжает ли актриса общаться с семьей и коллегами из россии? И как она относится к неоднозначной позиции Оксаны Байрак относительно войны? Не пропустите ответы на вопросы – смотрите онлайн проект Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 на сайте СТБ.

Все выпуски Як ти?

Выпуск Як ти? с Хаялом Алекперовым