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Video: Як ти? с Григорием Решетником выпуск 18 от 24.09.2022

Смотреть онлайн Як ти с Григорием Ретешником выпуск от 24.09.2022. Интервью Анны Сагайдачной с Григорием Решетником в проекте "Як ти" на СТБ смотреть онлайн
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Выпуск 18 | 24.09.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 популярная украинская актриса, звезда сериала Крепостная Анна Сагайдачная поделится, как изменилась ее жизнь с началом полномасштабного вторжения.

Война 2022 года в Украине затронула каждого украинца и каждую сферу. В том числе и киноиндустрию. Чтобы иметь возможность постоянно поддерживать армию и внутренних переселенцев, Анна Сагайдачная решила сменить профессию актрисы и стать кондитером. В проекте Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 актриса поделилась: именно выпекание десертов позволяет гуманитарно поддерживать страну. Но и за свои попытки волонтерства Анна получает от аудитории хейт! За что критикуют актрису? Узнайте прямо сейчас!

Как в жизнь Анны Сагайдачной и ее семьи пришла война? Продолжает ли актриса общаться с семьей и коллегами из россии? И как она относится к неоднозначной позиции Оксаны Байрак относительно войны? Не пропустите ответы на вопросы – смотрите онлайн проект Як ти? 18 выпуск от 24.09.2022 на сайте СТБ.

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