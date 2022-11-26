Выпуск 19 | 26.11.2022 | Сезон 1

В проекте Як ти? 19 выпуск от 26.11.2022 Григорий Решетник пообщается с Даниэлем Салемом – защитником Украины, телеведущим и актером. Как изменилась жизнь Даниэля с началом полномасштабного вторжения? Узнайте прямо сейчас!

Даниэль Салем едва ли не сразу принял решение идти на фронт и бороться за будущее для себя, своей семьи и страны. Жена Даниэля пыталась отговорить мужа от такого опасного шага, однако он был решителен в своих действиях. В 19 выпуске проекта Як ти? от 26.11.2022 Даниэль Салем говорит: быть воином – это зов. И несмотря на высокий уровень опасности и угрозу жизни, которые его ждали и ждут на фронте, он готов идти до конца. Какая ситуация на фронте заставила Даниэля Салема прощаться с жизнью? Оставайтесь с СТБ – услышьте из первых уст.

Что самое страшное для военного? Что помогает Даниэлю Салему держать себя в руках и отвлекаться от ужасов войны? Ответы на эти и другие вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Як ти? 19 выпуск от 26.11.2022 на сайте СТБ.

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