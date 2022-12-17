Выпуск 22 | 17.12.2022 | Сезон 1

Смотрите онлайн проект Як ти? 22 выпуск от 17.12.2022 на сайте СТБ – популярная украинская певица KOLA в своем интервью расскажет о творчестве во время войны и разводе с женихом-военным.

Анастасия Прудиус – настоящее имя KOLA. За период полномасштабного вторжения певица стала одной из популярнейших авторов и исполнителей Украины. Ее песни становятся настоящими хитами, вдохновляют и отзываются в сердцах слушателей. Где KOLA берет силы на творчество в столь сложный для всей Украины период? Оставайтесь с СТБ – узнайте больше.

В 22 выпуске проекта Як ти? KOLA поднимет непростую тему – развод с женихом из ВСУ. Из-за чего пара разошлась? Поддерживают ли они сейчас связь? И посвящает ли Настя песни бывшей любви? Узнайте настоящий эксклюзив первыми!

Не пропустите откровенный разговор с мамой KOLA, которая расскажет все секреты дочери, – смотрите онлайн проект Як ти? 22 выпуск от 17.12.2022 на СТБ.

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