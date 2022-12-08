О Тиндере, отношениях с Ярославским и родственниках из россии: гостьей «Як ти?» станет Ольга Мартыновская

В эту субботу, 10 декабря, в 10:10 в проекте «Як ти?» с Григорием Решетником о жизни после полномасштабного вторжения россии в Украину расскажет кулинар, ресторатор, судья проекта «МастерШеф», а также представительница кулинарного фронта – Ольга Мартыновская. Об отношениях с Ярославским, поиске любви в Тиндере и родственниках из россии – в большом эксклюзивном интервью.

Ольга Мартыновская одержала победу в 3 сезоне проекта «МастерШеф». А вскоре воплотила свою мечту: выучилась в кулинарной школе Le Cordon Bleu во Франции. Талантливая украинка была не только первой в рейтинге своего выпуска, но и стала совладелицей ресторана в центре Парижа, а также вошла в книгу «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучшая иностранка шеф-повар.

Несмотря на успешную карьеру во Франции Ольга вернулась в Украину, чтобы стать судьей проекта «МастерШеф». С начала войны шеф-повар организовывает благотворительные фуд-вечера по всей Европе и кулинарные ярмарки в Праге. На них готовят украинские блюда: борщ с пампушками, вареники, блины, медовики. А деньги от продажи идут на закупку лекарств оставшимся в горячих точках украинцам.

Однако Мартыновская откровенно признается: «Я потеряла себя во время войны»…

Ольга – мама 6-летней Веры. С ее папой Иваном разведена. Он живет в Португалии и работает в ресторанном бизнесе. Личную жизнь женщина не афиширует. Однако в СМИ ходит много слухов о романе Ольги с коллегой по кулинарному шоу – Владимиром Ярославским.

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Какие отношения связывают Мартыновскую и Ярославского? Как сложилось общение ресторатора с экс-супругом после 24 февраля? Почему решила зарегистрироваться в Тиндере? А также – об открытии ресторана за 1 млн евро, новом сезоне «МастерШеф» и родственниках из россии – все это узнайте в новом выпуске «Як ти?» с Григорием Решетником 10 декабря в 10:10 на СТБ.

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