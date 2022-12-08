Про Тіндер, стосунки з Ярославським та родичів з росії: гостею «Як ти?» стане Ольга Мартиновська

Цієї суботи, 10 грудня, о 10:10 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником про життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну розповість кулінарка, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», а також представниця кулінарного фронту – Ольга Мартиновська. Про стосунки з Ярославським, пошук кохання у Тіндері та родичів з рф – у великому ексклюзивному інтерв’ю.

Ольга Мартиновська здобула перемогу у 3 сезоні проєкту «МастерШеф». А невдовзі – втілила свою мрію: вивчилася у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Талановита українка була не лише першою в рейтингу свого випуску, а й стала співвласницею ресторану у центрі Парижу, а також увійшла у книгу «MOF 2017 – найкращі кухарі Франції» як найкраща іноземка шеф-кухарка.

Незважаючи на успішну кар’єру у Франції, Ольга повернулась в Україну, аби стати суддею проєкту «МастерШеф». Від початку війни шеф-кухарка організовує благодійні фуд-вечори по всій Європі та кулінарні ярмарки у Празі. На них готують українські страви: борщ із пампушками, вареники, млинці, медовики. А гроші від продажу йдуть на закупівлю ліків українцям, які залишились у гарячих точках.

Проте Мартиновська відверто зізнається: «Я втратила себе під час війни»…

Ольга – мама 6-річної Віри. З її татом Іваном розлучена. Він живе у Португалії та працює у ресторанному бізнесі. Особисте життя жінка не афішує. Проте у ЗМІ ходить багато чуток про роман Ольги з колегою по кулінарному шоу – Володимиром Ярославським.

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Які стосунки пов’язують Мартиновську та Ярославського? Як склалося спілкування рестораторки з екс-чоловіком після 24 лютого? Чому вирішила зареєструватися в Тіндері? А також – про відкриття ресторану за 1 млн євро, новий сезон «МастерШеф» та родичів з росії – все це дізнайтесь у новому випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником 10 грудня о 10:10 на СТБ.

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