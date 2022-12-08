Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Як ти

Про Тіндер, стосунки з Ярославським та родичів з росії: гостею «Як ти?» стане Ольга Мартиновська

08.12.2022

Цієї суботи, 10 грудня, о 10:10 у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником про життя після повномасштабного вторгнення росії в Україну розповість кулінарка, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», а також представниця кулінарного фронту – Ольга Мартиновська. Про стосунки з Ярославським, пошук кохання у Тіндері та родичів з рф – у великому ексклюзивному інтерв’ю. 

Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська

Ольга Мартиновська здобула перемогу у 3 сезоні проєкту «МастерШеф». А невдовзі – втілила свою мрію: вивчилася у кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Талановита українка була не лише першою в рейтингу свого випуску, а й стала співвласницею ресторану у центрі Парижу, а також увійшла у книгу «MOF 2017 – найкращі кухарі Франції» як найкраща іноземка шеф-кухарка.

Незважаючи на успішну кар’єру у Франції, Ольга повернулась в Україну, аби стати суддею проєкту «МастерШеф». Від початку війни шеф-кухарка організовує благодійні фуд-вечори по всій Європі та кулінарні ярмарки у Празі. На них готують українські страви: борщ із пампушками, вареники, млинці, медовики. А гроші від продажу йдуть на закупівлю ліків українцям, які залишились у гарячих точках.

Проте Мартиновська відверто зізнається: «Я втратила себе під час війни»…

Ольга – мама 6-річної Віри. З її татом Іваном розлучена. Він живе у Португалії та працює у ресторанному бізнесі. Особисте життя жінка не афішує. Проте у ЗМІ ходить багато чуток про роман Ольги з колегою по кулінарному шоу – Володимиром Ярославським.

Більше на тему: Ця дитина мене врятувала: Світлана Тарабарова про третю вагітність у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

Які стосунки пов’язують Мартиновську та Ярославського? Як склалося спілкування рестораторки з екс-чоловіком після 24 лютого? Чому вирішила зареєструватися в Тіндері? А також – про відкриття ресторану за 1 млн євро, новий сезон «МастерШеф» та родичів з росії – все це дізнайтесь у новому випуску «Як ти?» з Григорієм Решетником 10 грудня о 10:10 на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

Ця дитина мене врятувала: Світлана Тарабарова про третю вагітність у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

 Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

Про батьків в окупації, Тодоренко та третю вагітність: гостею «Як ти?» стане Світлана Тарабарова

 Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

Про 27 годин в окопі, контузію та страх: відверті зізнання Даніеля Салема у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

 Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

«Як ти?»: Як акторка Анна Сагайдачна допомагає ЗСУ танцями на пілоні

 Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

Сенсаційний прогноз, який шокує росію: гостем нового випуску «Як ти?» стане Хаял Алекперов

 Гостею проєкту Як ти? стане Ольга Мартиновська
Як ти

Він всім серцем підтримує Україну: Тарас Тополя у проєкті «Як ти?» про спільну роботу та виступ з Ed Sheeran
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати