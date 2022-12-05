Ця дитина мене врятувала: Світлана Тарабарова про третю вагітність у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником

Минулої суботи в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов черговий прем’єрний випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу свою душу оголила українська співачка Світлана Тарабарова. Про те, як вона дізналась про третю вагітність, несподівану реакцію батьків та друзів на новину та стать дитини – в ексклюзивному інтерв’ю.

«Я третя дитина в своїй родині. Завжди відчувала, що у мене також буде троє дітей. Звичайно, ми хотіли трішечки пізніше, набратися сил під час війни. Але вже як Бог дав. Я була шокована, як дізналась, що вагітна. Всі були шоковані! Чоловік почав шукати інформацію про те, як продати авто і купити мінівен (сміється). Трішки пізніше я зрозуміла, що ця дитина мене врятувала, – ділиться Світлана Тарабарова. – Війна. В окупації була більша частина моїх родичів. Вони в Херсоні. Звісно, психологічного мені було дуже складно. Але лікарі сказали, якщо я буду хвилюватися, то шкодитиму не собі, а дитині. А на це я не маю права. Я зібралася і тримаю себе в руках. Тому й кажу, що ця дитина врятувала і мене, і всю нашу родину. Наша мета – вистояти – тепер ще більша».

Однак співачка зізнається, що реакція рідних на її вагітність була різною. Вона не отримала тої підтримки, на яку розраховувала у цей період.

«Не думала, що я коли-небудь скажу це в інтерв’ю, публічно. Але зараз час бути максимально щирими. Підтримки було дуже мало. Я була шокована. Думала, батьки радітимуть, а вони сказали, що я безвідповідальна. Мама довела мене по телефону до сліз. Кажу: ”Мамо, це вже сталося. Як ти можеш так казати? Я ж твоя третя дитина”. Але потім вона вибачилась і підтримала мене. Така реакція була через те, що мама не може приїхати та допомогти мені. Всі на нервах. Деякі друзі відреагували: ”Молодці! Вітаємо…”, а потім їхні обличчя змінюються, і емоція: “Яка третя дитина? Тут з двома хоча б впоратись” (сміється)», – згадує Тарабарова.

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У співачки є також син Іванко, якому 4 роки, та дворічна донька Марія.

Світлана розповідає: «Марійка ще не до кінця розуміє, а Іванко дуже свідомий. Коли лікарі заборонили мені підіймати дітей на руки, бо це небезпечно на перших місяцях вагітності, я все розповіла сину. Він нахилився до мене, взяв двома руками живіт, поцілував і сказав: “Привіт, малюк”. Як би важко не було, я водночас щаслива».

Стать майбутньої дитини подружжя вже знає, але не поспішає оголошувати. Проте Тарабарова натякнула: «Хлопці – до продовження війни, а дівчата – до перемоги. Хай на нас чекає перемога».

Більше дивіться в інтерв’ю «Як ти?» від 03.12.2022.

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