Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Майже одружені
Майже одружені
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Слід
Слід
 Супермама
Супермама
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
Як ти

Закохався з першої телефонної розмови: героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк

10.02.2023

Цієї суботи, 11 лютого, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відвертими особистими зізнаннями поділиться український актор кіно і телебачення – Тарас Цимбалюк. Як це – за півроку розлучитися і знайти нове кохання, а також про українське кіно та колег-росіян – він розповість в новому інтерв’ю. 

Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк

Якщо на початку кар’єри актор отримував другорядні ролі бандитів та охоронців, то тепер він головний герой «Чорного ворону», рятівник-коваль в «Кріпосній» та мачо Карпо із «Спіймати Кайдаша». Від літа грає у театральній виставі – «Емігранти».

Із популярністю до Тараса прийшла велика увага й до його особистого життя. Уперше він одружився у 22 роки з однокурсницею Ангеліною. Але шлюб довго не протримався. Вдруге Тарас зробив пропозицію обраниці Тіні просто у прямому ефірі танцювального шоу. Але й цей шлюб розпався менше, ніж за рік. Навесні пара розійшлася. Ще влітку ходили чутки, що Тарас стане новим головним героєм проєкту «Холостяк», проте неочікувано для всіх нещодавно він оголосив про свої нові стосунки – з екс-учасницею «Холостяка» – Світланою Готочкіною.

Більше на тему: Тарас Цимбалюк зустрічається з бізнесвумен і екс-учасницею проєкту «Холостяк»

Як красуні вдалось так швидко підкорити серце Тараса – дізнайтесь в ексклюзивному інтерв’ю.  

«Зрозумів, що закохався після 4-годинної телефонної розмови», – скаже Цимбалюк.

Також актор розповість про те, як 25 лютого дзвонив колегам з росії та вплив війни на українське кіно. 

Дивіться «Як ти?» з Григорієм Решетником 11 лютого о 10:10 на СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

З 24 лютого жив на роботі: героєм «Як ти?» стане ведучий «Свобода слова» Вадим Карп’як

 Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

Будинок дитинства розтрощили і вбили мого дядю: Наталія Могилевська про втрати під час війни у проєкті «Як ти?»

 Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

Намагалась сама збивати ворожі дрони: героїнею «Як ти?» стане Наталія Могилевська

 Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

Мені ніхто не відповідав, але я їх «мочив»: Павло Зібров про спілкування з Повалій у проєкті «Як ти?»

 Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

Про депутатів-втікачів, втрату батька та особисте життя: героєм «Як ти?» стане Жан Беленюк

 Героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк
Як ти

Між нами є платонічна любов: Ольга Мартиновська про стосунки з Ярославським у проєкті «Як ти?»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати