Закохався з першої телефонної розмови: героєм «Як ти?» стане Тарас Цимбалюк

Цієї суботи, 11 лютого, о 10:10 у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відвертими особистими зізнаннями поділиться український актор кіно і телебачення – Тарас Цимбалюк. Як це – за півроку розлучитися і знайти нове кохання, а також про українське кіно та колег-росіян – він розповість в новому інтерв’ю.

Якщо на початку кар’єри актор отримував другорядні ролі бандитів та охоронців, то тепер він головний герой «Чорного ворону», рятівник-коваль в «Кріпосній» та мачо Карпо із «Спіймати Кайдаша». Від літа грає у театральній виставі – «Емігранти».

Із популярністю до Тараса прийшла велика увага й до його особистого життя. Уперше він одружився у 22 роки з однокурсницею Ангеліною. Але шлюб довго не протримався. Вдруге Тарас зробив пропозицію обраниці Тіні просто у прямому ефірі танцювального шоу. Але й цей шлюб розпався менше, ніж за рік. Навесні пара розійшлася. Ще влітку ходили чутки, що Тарас стане новим головним героєм проєкту «Холостяк», проте неочікувано для всіх нещодавно він оголосив про свої нові стосунки – з екс-учасницею «Холостяка» – Світланою Готочкіною.

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Як красуні вдалось так швидко підкорити серце Тараса – дізнайтесь в ексклюзивному інтерв’ю.

«Зрозумів, що закохався після 4-годинної телефонної розмови», – скаже Цимбалюк.

Також актор розповість про те, як 25 лютого дзвонив колегам з росії та вплив війни на українське кіно.

Дивіться «Як ти?» з Григорієм Решетником 11 лютого о 10:10 на СТБ.

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