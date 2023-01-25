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Тарас Цимбалюк зустрічається з бізнесвумен і екс-учасницею проєкту «Холостяк»

25.01.2023

Відомий український актор, зірка серіалів «Спіймати Кайдаша» та «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк поділився новими знімками зі своєю коханою. Обраницею чоловіка стала бізнесвумен, рестораторка та екс-учасниця проєкту «Холостяк» — Світлана Готочкіна. Редакція STB.UA згадала, яким був шлях дівчини у романтичному реаліті. 

Тарас Цимбалюк опублікував фотографії із новою дівчиною

Влітку 2022 року стало відомо, що Тарас Цимбалюк  розлучився зі своєю дружиною візажисткою Тіною Антоненко. Після цього чоловік тривалий час не коментував особисте життя. Тоді актор присвятив себе допомозі збройним силам України, спорту та зйомкам у кіно.

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Проте нещодавно у стрічці Цимбалюка почала з’являтися таємна білявка, з якою чоловік все частіше проводив час. Незабаром двоє оголосили про стосунки. Романтична історія Тараса та Світлани тільки починається. Двоє активно займаються благодійністю, а невдовзі у закладі рестораторки відбудеться благодійний захід із зірковим обслуговуванням.       

Тарас Цимбалюк опублікував фотографії із новою дівчиною

Ба більше, колись дівчина шукала кохання на проєкті «Холостяк» 4 сезону, головним героєм якого був підприємець і бізнесмен Костянтин Євтушенко. Екс-учасниця мала можливість тет-а-тет поспілкуватися з головним героєм. Проте після Першої вечірки Світлана не отримала троянди та залишила романтичне реаліті.

Тарас Цимбалюк опублікував фотографії із новою дівчиною

Тарас Цимбалюк опублікував фотографії із новою дівчиною

Тарас Цимбалюк опублікував фотографії із новою дівчиною

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