Тарас Цымбалюк встречается с бизнесвумен и экс-участницей проекта «Холостяк»

Известный украинский актер, звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Кава з кардамоном» Тарас Цымбалюк поделился новыми снимками со своей возлюбленной. Избранницей мужчины стала бизнесвумен, ресторатор и экс-участница проекта «Холостяк» — Светлана Готочкина. Редакция STB.UA вспомнила, каков был путь девушки в романтическом реалити.

Летом 2022 стало известно, что Тарас Цымбалюк расстался со своей женой визажисткой Тиной Антоненко. После этого мужчина долго не комментировал личную жизнь. Тогда актер посвятил себя помощи вооруженным силам Украины, спорту и съемкам в кино.

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Однако недавно в ленте Цымбалюка начала появляться тайная блондинка, с которой мужчина все чаще проводил время. Вскоре двое объявили об отношениях. Романтическая история Тараса и Светланы только начинается. Двое активно занимаются благотворительностью, а вскоре в заведении ресторатора состоится благотворительное мероприятие со звездным обслуживанием.

Более того, когда-то девушка искала любовь на проекте «Холостяк» 4 сезона, главным героем которого был предприниматель и бизнесмен Константин Евтушенко. Экс-участница имела возможность тет-а-тет пообщаться с главным героем. Однако после первой вечеринки Светлана не получила розу и покинула романтическое реалити.

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