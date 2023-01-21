Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались

Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара проекта «Холостяк», которая поженилась и родила ребенка, рассталась. Даша Квиткова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блогер Даша в интервью «Экзамена» Маше Ефросининой. Как давно пара не живет вместе? Что стало причиной расставания? И как Никита с Дашей работают с психологом для правильного воспитания сына Льва — читайте в материале STB.UA.

«Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение двоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал», — рассказывает Квиткова.

Сейчас Даша живет в доме вместе с сыном. Однако даже после расставания Никита и Квиткова продолжают посещать психолога, чтобы их личные проблемы не отображались на взрослении ребенка.

«Наши отношения начали стремительно развиваться. Мы были вместе 24/7, мы никогда не расставались… Всегда вместе. И в какой-то момент мы поняли, что мы перенасытились друг другом. А также у нас стала разная скорость. Я лечу впереди планеты всех, а он иначе… и на этом фоне мы друг друга морально задушили. Я много работаю… Слишком много. Я разрывалась, меня не хватало. На сына, на работу – да. На него – нет. У нас началась игра, кто кого больше кольнет. Он делал это не специально, как и я. Мы не хотели сделать больно. В отношениях никогда не было абьюза или измены. Сейчас мы будем ходить к психологу, потому что у нас растет сын. А также чтобы закрыть какие-то вопросы и построить здоровые отношения родителей», — признается девушка.

Напомним, пара познакомилась в реалити «Холостяк»-9, а весной 2020 года официально заключила брак. Тогда украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого поженилась! Их знакомство и историю любви по сей день многие считают самой романтической и сказочной. Среди многих девушек-участниц Никита выбрал именно Дашу.

После проекта пара начала совместную жизни, а во время зимнего отдыха на Бали теле- и радиоведущий сделал Даше предложение руки и сердца. 20 мая 2020 года они зарегистрировали брак в Киевском ЗАГСе. 13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. У семьи родился первенец — мальчик.

Читайте всю историю одной из самых красивых пар украинского шоубиза, а также путь Никиты и Даши от проекта «Холостяк»-9 до сегодняшнего дня.