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Холостяк

Больше не вместе: красивая история любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

21.01.2023

Одна из самых красивый пар Украины рассталась. Даша Квиткова призналась, что они с Никитой Добрыниным больше не вместе. Предлагаем поклонникам пары вспомнить, какой была история любви. А начиналась она в 9 сезоне проекта «Холостяк»

Первая встреча Никиты Добрынина и Даши Квитковой состоялась на проекте «Холостяк»-9. Девушка вышла из лимузина в черном блестящем пиджаке и стремительно направилась навстречу мужчине. В руках у нее была скретч-карта с заданиями, которые пара впоследствии выполняла до самого финала. Отношения пары развивались по-особенному. Несмотря на то, что первое свидание с Дашей было групповым, именно там и состоялся первый поцелуй.

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Знакомство с родителями также произошло на проекте «Холостяк». Уже тогда «пазл сложился», о чем позже написала девушка. В финале Никита сделал свой главный выбор, признавшись Даше в чувствах.

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

После проекта пара начала жить вместе. После Нового года 2020 пара отправилась на Бали. На красивейшем острове Никита Добрынин решается на главное предложение этой истории — предложение руки и сердца.

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

20 мая 2020 года влюбленные официально заключили брак в Киевском ЗАГСе! Украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого поженилась! 

холостяк

холостяк

В январе 2021 года двое отправились на Мальдивы, откуда сообщили всем своим поклонникам, что ждут ребенка. И с тех пор беременность Даши проходила на глазах у всей страны. 13 июля Никита и Даша стали родителями. У семьи родился первенец — мальчик. 

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Спустя два года после свадьбы пара обвенчалась. Это решение было принято еще до начала полномасштабного вторжения россии, но война разрушила их планы. После 24 февраля Никита вступил в ряды территориальной обороны, а Даша вынуждена была эвакуироваться с сыном Львом в более безопасное место. Однако вскоре девушка вернулась в Киев, где активно продолжает помогать украинской армии. 

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Сегодня Даша сообщила, что они с Никитой больше не вместе. В настоящее время двое работают с психологом, чтобы наладить правильное общение с сыном. А также сделать все возможное, чтобы их личные проблемы в отношениях не отражались на взрослении Льва.

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