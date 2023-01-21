Більше не разом: красива історія кохання Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Одна з найкрасивіших пар України розсталася. Даша Квіткова зізналася, що вони з Нікітою Добриніним більше не разом. Пропонуємо шанувальникам пари згадати, якою була історія кохання. А розпочиналося воно у 9 сезоні проєкту «Холостяк».

Перша зустріч Нікіти Добриніна та Даші Квіткової відбулася на вечірці. Дівчина вийшла з лімузина в чорному блискучому піджаку і стрімко попрямувала назустріч чоловікові. В руках у неї була скретч-карта із завданнями, які пара згодом виконувала до самого фіналу. Стосунки пари розвивалися по-особливому. Незважаючи на те, що перше побачення з Дашею було груповим, саме там і відбувся перший поцілунок.

Знайомство з батьками також відбулося на проєкті «Холостяк». Вже тоді «пазл склався», про що пізніше написала дівчина. У фіналі Нікіта зробив свій головний вибір, освідчившись Даші в почуттях.

Після проєкту пара почала жити разом. Після Нового року 2020 пара вирушає в січні на Балі. Саме на красивому острові Нікіта Добринін наважується на головну пропозицію цієї історії — пропозицію руки і серця.

20 травня 2020 року закохані офіційно уклали шлюб у Київському РАГСі! Український проєкт став третім з 29 країн, які адаптують формат «Холостяк», у якому пара, що склалася, одружилася!

У січні 2021 року Нікіта і Даша вирушили на Мальдіви, звідки повідомили всім своїм шанувальникам, що чекають дитину. З того моменту вагітність Даші проходила на очах у всієї країни. 13 липня Нікіта Добринін і Даша Квіткова стали батьками. У сім’ї народився первісток — хлопчик.

Через два роки після весілля пара повінчалася. Це рішення було ухвалено ще до початку повномасштабного вторгнення росії, але війна зруйнувала їхні плани. Після 24 лютого Нікіта вступив до лав територіальної оборони, а Даша змушена була евакуюватися із сином Левом у безпечніше місце. Проте невдовзі дівчина повернулася до Києва, де активно продовжує допомагати українській армії.

Сьогодні Даша повідомила, що вони з Нікітою більше не разом. Наразі двоє працюють з психологом, аби налагодити правильне спілкування з сином. А також зробити все можливе, аби їхні проблеми у стосунках не відображалися на дорослішанні Лева.

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