Даша Квіткова та Нікіта Добринін розсталися

Одна з найкрасивіших пар України, а також перша пара українського проєкту «Холостяк», яка одружилася і народила дитину, розсталася. Даша Квіткова та Нікіта Добринін більше не разом. Про це розповіла інфлюєнсерка та блогерка Даша в інтерв’ю «Іспиту» Маші Єфросиніній. Як давно пара не мешкає разом? Що спричинило розлучення? І як Нікіта з Дашею працюють із психологом для правильного виховання сина Лева — читайте у матеріалі STB.UA.

«Ми з Нікітою півтори тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, у нас є дитина. Між нами тільки батьківські відносини. Він поїхав з будинку. Взагалі це було рішення обох. Але першою на розмову вийшла я, а він мене підтримав», – розповідає Квіткова.

Нині Даша живе в будинку разом із сином. Однак навіть після розлучення Нікіта і Квіткова продовжують відвідувати психолога, щоб їхні особисті проблеми не відображалися на дорослішанні дитини.

«Наші відносини почали стрімко розвиватися. Ми були разом 24/7, ми ніколи не розлучалися… Завжди разом. І в якийсь момент ми зрозуміли, що ми перенасичилися одне одним. А також у нас стала рідна швидкість. Я лечу поперед планети всіх, а він інакше… і на фоні цього ми один одного морально задушили. Я багато працюю. Занадто багато. Я розривалась, мене не вистачало. На сина, на роботу — так. На нього — ні. У нас почалася гра, хто кого більше кольне. Він робив це не спеціально, як і я. Ми не хотіли зробити боляче. У стосунках ніколи не було аб’юзу чи зради. Зараз ми будемо ходити до психолога, бо у нас росте син. А також, щоб закрити якісь питання та побудувати зродові стосунки батьків», — зізнається дівчина.

Нагадаємо, пара познайомилася у реаліті «Холостяк»-9, а навесні 2020 року офіційно одружилася. Тоді український проєкт став третім із 29 країн, що адаптують формат «Холостяк», пара якого одружилася! Їхнє знайомство та історію кохання до цього дня багато хто вважає найромантичнішою і казковою. Серед багатьох дівчат-учасниць Нікіта вибрав саме Дашу.

Після проєкту пара розпочала спільне життя, а під час зимового відпочинку на Балі теле- та радіоведучий зробив Даші пропозицію руки та серця. 20 травня 2020 року вони зареєстрували шлюб у Київському РАГСі. 13 липня Нікіта Добринін та Даша Квіткова стали батьками. У сім’ї народився первісток — хлопчик.

Читайте про всю історію однієї з найкрасивіших пар українскього шоубізу, а також шлях Нікіти та Даші від проєкту «Холостяк»-9 до сьогодні.