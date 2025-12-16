Як стильно одягатися взимку: твоя зимова капсула від спонсору проєкту Холостяк ONE BY ONE

Як вдягатися цієї зими: твоя зимова капсула від спонсору проєкту «Холостяк» ONE BY ONE

Зима — ідеальний час, щоб переосмислити гардероб і зробити ставку на речі, які працюють у щоденному ритмі життя. Саме тому капсульний підхід залишається одним із найактуальніших трендів сезону: мінімум зайвого, максимум стилю та комфорту. Цієї зими український бренд ONE BY ONE пропонує готове рішення — продуману зимову капсулу, яка легко адаптується під різні сценарії: робочі будні, прогулянки містом і вечірні заходи. Разом зі стилістами бренду розповідаємо, на що варто звернути увагу під час створення зимових образів та як зібрати універсальний гардероб сезону 2025/26.

Зимова капсула ONE BY ONE: практичність, елегантність і універсальність

«Зимова капсула цього сезону — це поєднання практичності та елегантності, коли кожен елемент гардероба одночасно теплий, універсальний і стилістично виразний. Ми у ONE BY ONE працювали над тим, щоб створити капсулу, яка легко збирається у десятки варіантів і підходить як для офісу, так і для вечірніх виходів», — зазначає стиліст бренду ONE BY ONE.

У центрі капсули — речі, які легко комбінуються між собою та не втрачають актуальності з часом. Це одяг «поза трендами», але з актуальними акцентами, який виглядає доречно у будь-якому контексті.

Теплі фактури та чисті силуети — основа сезону

«Перший базовий принцип зимових образів 2025/26 — це теплі фактури. Меланжеві трикотажі, м’які вовняні костюми й подовжені пальта створюють багатошарові силуети, які добре тримають форму та додають образу статусності», — пояснює стиліст ONE BY ONE.

Не менш важливим залишається і другий акцент:

«Силуетна чистота. Прямі брюки, класичні жакети, трикотажні сукні та мінімалістичні светри дозволяють легко комбінувати речі й не перевантажують образ».

Саме така база дозволяє створювати луки без зайвої складності — достатньо змінити взуття або аксесуар.

Кольорова палітра зимової капсули

Цієї зими ONE BY ONE робить ставку на стриману, благородну палітру:

«Базові кольори сезону — графітовий, молочний, приглушені відтінки бежу та фірмові відтінки One by One: глибокий чорний і сірий меланж. Саме вони створюють капсулу, яка виглядає дорого і доречно у будь-якій ситуації», — коментують стилісти.

Для тих, хто любить акценти, бренд пропонує додаткові деталі, які оживляють образ, не перевантажуючи його — фірмові пояси Belt Code, структурні сумки та об’ємні шарфи.

Три ключові правила зимових образів від стиліста ONE BY ONE

Стилісти ONE BY ONE радить орієнтуватися на три основи зимових луків:

Шари та баланс об’єму. Легка сукня + грубий трикотаж + пальто прямого силуету — найактуальніша формула сезону.

Монохромні образи. Луки в одному кольорі додають глибини та візуально витягують силует.

Аксесуари як фінальний штрих. Рукавички, об’ємні шарфи, пояси, statement-сумки роблять образ завершеним і стильним.

Створи свій зимовий образ з ONE BY ONE

«Ми зібрали повну зимову капсулу ONE BY ONE — від пальт до трикотажу — аби кожна дівчина могла підібрати свій ідеальний набір», — підсумовує стиліст.

«Ми зібрали повну зимову капсулу ONE BY ONE — від пальт до трикотажу — аби кожна дівчина могла підібрати свій ідеальний набір», — підсумовує стиліст.

