Новий рік 2026: пʼять ідеальних новорічних образів від стилістки

Що вдягнути на Новий рік? Де придбати святкове вбрання? Як обрати образ, який дійсно пасує саме тобі? Який колір буде доречним? Новорічна ніч – це особливий час, коли хочеться почуватися впевнено. І допоможе в цьому партнер проєкту «Холостяк» – бренд ONE BY ONE.

Разом зі стилісткою Інною Віхоровою в межах бренду ми зібрали п’ять варіантів святкових образів, які ідеально підійдуть для зустрічі новорічної ночі 2026.

Згідно з астрологічними уявленнями, 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — символом сили, проявленості та усвідомленого лідерства. Ці риси напрочуд точно перегукуються з актуальними модними тенденціями: одяг стає способом самовираження, експериментів і сміливих рішень.

Що одягнути на Новий рік 2026: новорічні образи

Новорічна ніч — ідеальний момент, щоб дозволити собі образ, який виходить за межі повсякденного стилю. Святкове вбрання може стати способом самовираження, підкреслити настрій вечора та вашу індивідуальність.

Total red

Не варто боятися кольорів. Коли, як не в новорічну ніч, можна дозволити собі трохи більше яскравості? Якщо ви відкриті до експериментів, червоний колір стане вдалим вибором для святкового образу.

Максісукня або міні, комбінезон, топ із палантинами чи костюм — ці варіанти особливо актуальні у відтінках бордо, винному, марсала та насиченому червоному.

Варто пам’ятати: яскравий колір сам по собі є сильним акцентом, тому образ краще не перевантажувати деталями. Визначте, куди ви хочете, аби була прикута увага оточуючих: чи це буде сукня-міні, де фокус на ногах, а може, кращим варіантом стане максі-довжина та глибоке декольте.

Шукай сукню міні червоного кольору з біфлекса зі шлейфом на сайті One by One.

Lace touch

Аналіз трендів 2026 року свідчить: мереживо впевнено стає мастхевом у гардеробах модниць. Якщо ви хочете, щоб святковий образ був актуальним не лише в новорічну ніч, зверніть увагу на вироби з мереживним оздобленням.

Це може бути шовковий топ із мереживом у поєднанні зі штанами палаццо або мінімалістична мереживна сукня. Доповнити образ варто золотими аксесуарами та туфлями з гострим мисом — вони візуально витягнуть силует і додадуть вишуканості.

Для додаткових акцентів можна обрати довгі рукавички, кейп або еко-шубку — ці деталі завершують образ і роблять його більш продуманим.

Suit matters

Костюм — один із найуніверсальніших варіантів для святкового вечора. Він залишається актуальним уже кілька сезонів поспіль і легко адаптується як до офісного, так і до вечірнього формату. Усе залежить від стилізації та меседжу, який ви хочете передати образом.

Однаково ефектно виглядатимуть костюми зі спідницями, шортами або штанами. Важливо враховувати особливості фігури та обирати силует, у якому ви почуватиметеся комфортно.

Якщо основою образу стає брючний костюм, акцент можна зробити за допомогою яскравого топу, мереживного корсета, принтованого лонгсліва або напівпрозорого боді. Цікаве взуття — з пір’ям, тисненням чи кольорової шкіри — додасть образу нетривіальності.

Також варто звернути увагу на твідові костюми з виразною геометрією, варіанти з фактурної еко-шкіри для більш зухвалого настрою або атласні комплекти, які притягують погляд сяйливістю тканини.

Костюм бордового кольору з жакетом з декоративними кишенями та штанами обирай на сайті One by One.

Shine bright

Для прихильниць гламурної естетики вбрання з ефектом сяяння стане безпрограшним варіантом. Лелітки, стрази, камінці чи кристали — будь-який із цих елементів зробить образ святковим і помітним.

Сукня, повністю оздоблена паєтками, може стати готовим стилістичним рішенням. Достатньо додати сумку, панчохи та взуття в тон — це допоможе візуально витягнути силует і зробити його стрункішим.

У такому образі варто обрати більш зібрану зачіску та стриманий макіяж, щоб не створювати зайвих акцентів. Водночас головним орієнтиром залишається власне відчуття комфорту та гармонії.

Сукню міні чорного кольору з відкритою спиною в паєтку знайдеш за посиланням.

Quiet luxury

Для поціновувачок мінімалізму найкраща порада — залишатися вірними своєму стилю. У новорічну ніч чудово працюватимуть шоколадні, карамельні та бежеві відтінки, які асоціюються зі стабільністю та внутрішнім ресурсом.

Оптимальна формула образу — монохром у поєднанні з дорогою фактурою. Контрастні текстури в межах одного вбрання створюють виразний вау-ефект без надмірної декоративності.

Сукня з накидкою та драпіруванням на спідниці стане універсальним рішенням як для камерної вечірки, так і для масштабного святкування. Аксесуари допоможуть варіювати настрій образу — від стриманого до більш екстравагантного.

Шукай сукню міні темно-бежевого кольору з плечиками та накидкою тут.

Що не варто одягати на Новий рік 2026?

Зустрічати 2026 рік не варто у безформних oversize-речах або надто casual-образах. Новорічна ніч — привід створити для себе свято та дозволити трохи більше фантазії.

Оптимальна формула святкового образу: колір + фактура + один виразний акцент. Надихайтеся різними джерелами, формуйте власний мудборд і занурюйтесь в атмосферу свята.

Автор: Інна Віхорова

