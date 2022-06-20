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Тарас Цымбалюк развелся с женой Тиной Антонюк

20.06.2022

Не все отношения выдержали эмоциональный кризис, возникший с начала полномасштабного нападения россии на Украину. За период агрессии распалось несколько браков украинских знаменитостей. Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша», «Крепостная» и «Кава з кардамоном» Тарас Цымбалюк расстался с женой после четырех лет отношений.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цымбалюк сообщил о разводе в воскресенье, 19 июня, в стороз Instagram, не объясняя причину.

«Мы с Тиночкой больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: Чтобы продолжать оставаться счастливыми, вынуждены выбрать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается», ― пишет он.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антонюк

Бывшая жена Тараса — Тина Антонюк — также сообщила о расставании. Одновременно с актером она опубликовала пост в Instagram, где попросила не обращаться к ней за комментариями. 

«Друзья, мы с Тарасом больше не пара. Война ― большое испытание абсолютно для всех пар, и некоторые из них это испытания не проходят. Наша не стала исключением.

Из уважения к Тарасу и к себе я не стану давать никаких комментариев (собственно, как обычно).

Я благодарю за эти 4 года. Самые длинные отношения в моей жизни. Спасибо за любовь, верность, красоту путешествий, которую мы увидели вдвоем, за опыт и развитие», ― пишет девушка.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антонюк

Напомним, что Тарас и Тина поженились в июле 2021 года в Карпатах. До этого пара встречалась три года. Двое постоянно выражали взаимную любовь и уважение друг к другу.

Как сообщил Тарас в проекте «Мой Секрет», брак с Тиной — второй. Первый брак был с однокурсницей Ангелиной, однако не был счастливым и длительным.

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