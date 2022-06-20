Не всі стосунки витримали емоційну кризу, яка виникла з початку повномасштабного нападу росії на Україну. За період агресії розпалося кілька шлюбів українських знаменитостей. Зірка серіалів «Спіймати Кайдаша», «Кріпосна» та «Кава з кардамоном» Тарас Цимбалюк розійшовся із дружиною після чотирьох років стосунків.

Тарас Цимбалюк сповістив про розлучення в неділю, 19 червня, в сторіз Instagram, не пояснюючи причину.

«Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: Щоб продовжити лишатись щасливими, маємо обрати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується», ― пише він.

Колишня дружина Тараса — Тіна Антонюк — також повідомила про розставання. Одночасно з актором вона опублікувала пост в Instagram, де попросила не звертатися до неї за коментарями.

«Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна — велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням. З поваги до Тараса та до себе я не стану давати жодних коментарів (власне, як завжди). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку побачили ми вдвох, за досвід та розвиток», ― пише дівчина.

Нагадаємо, що Тарас та Тіна побралися в липні 2021 року в Карпатах. До цього пара зустрічалася три роки. Двоє постійно висловлювали взаємне кохання та повагу одне до одного.

Як повідомив Тарас в проєкті «Мій Секрет», шлюб із Тіною ― другий. Перший шлюб був із однокурсницею Ангеліною, проте він не був щасливим і тривалим.

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