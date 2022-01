14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. Актор серіалу «Кріпосна» Тарас Цимбалюк відверто зізнався, чому він розлучився з першою дружиною і чому вони більше не спілкуються взагалі.

Маша Єфросиніна зазначила, що Тарас зараз пишається шлюбом, проте до цього він був два роки офіційно одружений з іншою жінкою.

«Ви доволі несподівано обоє подали на розлучення. Розкрий секрет, що стало причиною розлучення з твоєю першою дружиною?» ― спитала Маша.

Тарас Цимбалюк зазначив, що побрався з першою дружиною Ангеліною без пропозиції. А розлучилася пара через півтора року.

«Бо я зрозумів, що я не нагулявся, і це не моя людина, і ми, мабуть, поспішили. Я зараз не пам’ятаю той день, як це сталося, якісь спільні розмови, але, мабуть, Ангеліні це було потрібніше. Ще одним таким фактором було те, що я почав більш-менш заробляти, і Ангеліна з мамою жили у квартирі, яку здали без ремонту. І я зробив їм ремонт повністю. І мама моя каже: “Чому ти собі квартиру не купив? Нащо ти чужим людям ремонт зробив? Уже женися тоді”. Я походив із цими думками, і ми одружилися. Час шлюбу нам нічого хорошого взагалі не дав», ― згадав Цимбалюк.

Актор не зміг назвати той шлюб справжнім коханням, проте вважає, що тоді їм обом потрібна була підтримка після невдалих стосунків.

«У цій ситуації ми були яскравими жертвами, які шукали підтримки у своїх одногрупників у цьому сенсі. Це були стосунки чергові, які нам були абсолютно не потрібні», ― додав Тарас і зазначив, що не відчував себе в цих стосунках чоловіком, бо йому постійно вказували, що робити. І те, що все не так, він зрозумів буквально через три місяці після весілля.

Колишня дружина актора полетіла «за океан», де вона знайшла нове кохання і займається ресторанним бізнесом. Проте вони не спілкуються, бо, на думку Цимбалюка, Ангеліна дуже на нього ображена.

