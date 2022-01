7 січня о 19:45 з 2 випуском на СТБ повернеться проєкт «Мій секрет», де українські зірки в ефірі з Машею Єфросиніною розкривають таємниці, які зберігали багато років. Чого чекати від сезону, яких зірок ми побачимо в ефірах і які дива відбувалися на знімальному майданчику ― читайте в ексклюзивному інтерв’ю Юлії Поборуєвої на СТБ.

Чого глядачам очікувати від нового проєкту?

Грандіозних одкровень, небувалої щирості учасників та непередбачених реакцій наших зірок на провокаційні запитання чи сценарні рішення. «Мій секрет» ― це особливий проєкт, це сповідь. Можу запевнити: такими зірок ніхто ніколи не бачив! Безперечно, інтерв’ю торкається найглибших струн душі учасників, змушує буквально оголити душу перед глядачами. У кожній програмі до героїв приходитимуть гості. Це або рідні люди, або ті, яких вони давно не бачили. Або взагалі ті, про кого зірки свідомо намагалися забути багато років. Безперечно, за цим усім криється якась таємниця. У нас усе побудовано виключно на таємницях.

Виграш іде на благодійність ― як це влаштовано?

Усі гроші, які заробляють наші герої, йдуть на благодійність. Здебільшого зірки самі вирішують, куди направити виграш. Наприклад, на будинок для літніх акторів, як у випадку з Іриною Білик, або на допомогу онкохворим дітям. Іноді вони просять у нас поради, проте рішення ухвалюють самі.

Чому ви обрали Машу Єфросиніну на роль ведучої, і чи легко було її зацікавити?

СТБ давно співпрацює з Машею Єфросиніною, а коли проєкт «Мій секрет» готувався, її кандидатура одразу з’явилася в обговоренні. На пропозицію каналу про можливу співпрацю Маша відреагувала згодою, тому що їй близький цей формат. Маша ― чудова та досвідчена журналістка, талановита інтерв’юерка, вона дружить із багатьма зірками, їй довіряють. Крім цього, вона приголомшлива і як психолог. Адже бути ведучою такого проєкту, як «Мій секрет», здатна лише особистість багатогранна, яка здатна прихилити до себе, але водночас не боїться говорити на незручні для співрозмовника теми. Це має бути «своя» людина, якій можна і поплакатися, і зізнатися, і покаятися в чомусь, і отримати пораду, можливо. Багато зірок, коли дізнаються, хто ведуча, кажуть: «До Маші ми точно підемо. Ми їй довіряємо!».

У Маші дуже коректно виходить вести розмову, ставлячи при цьому каверзні запитання. Іноді герой перед зйомками не хоче щось говорити, ми це знаємо і на якісь зізнання навіть не розраховуємо. Та коли починається задушевна бесіда з Машею, нерідко відбувається неймовірне ― люди починають відкриватися.

А як обирали зіркових учасників для проєкту?

Ми обирали персонажів та героїв, які добре знайомі аудиторії СТБ. Переговори велися в кілька етапів, це був важкий процес, бо не всі зірки готові відкриватися. Адже розуміють: у програмі обов’язково йтиметься про ті секрети, які вони зберігали за сімома замками. Але так чи інакше, багато хто наважився. І тут хочеться відзначити, що всі вони йшли після знімань з легким серцем. Адже зберігати секрети ― це непросто і часом дуже боляче. Тобто наш проєкт ― це ще й якесь очищення душі.

Цього сезону глядачі побачать програми за участю судді шоу «Україна має талант» Євгена Кота, акторів гучного серіалу «Кріпосна», Слави Камінської, Руслани, Камалії, Олега Скрипки, Tayanna, Анастасії Приходько. Також буде показано розширений випуск за участю Ірини Білик.

Як шукали запитання для учасників, особливо секретні? Чи проводили журналістські розслідування?

Є великий колектив ― команда «Мій секрет», яка проводить глобальне журналістське розслідування напередодні. Усі факти, отримані нашими журналістами-агентами, ми ретельно перевіряємо. Тобто на кожен секрет ми заздалегідь маємо підтвердження чи правильну відповідь. І лише запрошений учасник вирішує, розкривати йому таємницю чи ні. Так, наприклад, у випуску з Іриною Білик у нас був заготовлений секрет про майбутнє розлучення артистки з тоді ще законним чоловіком Асланом Ахмадовим. А також головний секрет ― про тяжку хворобу брата співачки. І перший, і другий факт Ірина старанно приховувала. Проте в нашій студії співачка вирішила відкритися до кінця й розповіла про все.

Як проєкт вплинув на вас?

Це був виклик для мене, адже йшлося про створення абсолютно нового проєкту, не схожого на інші. Ми замахнулися зробити програму, в якій зірки насправді скинуть усі маски і постануть перед глядачами справжніми, без грама фальші. І для мене це велика честь та велика відповідальність. Також це колосальне зростання для мене, відкриття нових горизонтів.

Паралельно я керівниця «Таємниць ДНК», де до нас звертаються люди, щоб поставити крапку в життєвих проблемах за допомогою генетичної експертизи. А тут ― зірки, у них, здавалося б, інше сприйняття життя, але також багато незакритих гештальтів звичайних людських проблем. Настає ще більше усвідомлення цінностей, правильності життєвих пріоритетів.

Безсумнівно, досвід роботи над «Моїм секретом» став у пригоді мені і в «Таємницях ДНК», які вже полюбилися глядачу. У мене вже з’явилися ідеї, як зробити «Таємниці» ще крутішими. Можливо навіть, що серед учасників ми незабаром побачимо якихось знаменитостей.

Який випуск проєкту «Мій секрет» був найважчим?

Усі зйомки були непростими. Найчастіше на майданчику панувало таке напруження пристрастей та емоцій, що герої просто виходили зі студії. Так це сталося з Євгеном Котом, випуск із яким вийде у п’ятницю, 7 січня, о 19:45 та відкриє перший сезон проєкту «Мій секрет». Євген настільки був зворушений одним із секретних запитань, що попросив паузу. Також хотілося б відзначити випуск з акторами «Кріпосної». Ми дуже довго готували зйомку передачі, бо там аж 6 учасників ― ми вирішили поекспериментувати. Буде дві великі серії по 110 хвилин із дуже цікавими персонажами: Слава Красовська, Віктор Жданов, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Олексій Яровенко та Анна Сагайдачна. Сподіваюся, глядачам сподобається, тому що для більшості учасників випуску це буде перше велике інтерв’ю, і вони багато розкажуть.

Чи планується знімання нових сезонів?

Поки що ми зняли лише перший сезон. І я буду дуже щасливою, якщо у проєкту буде продовження. Насправді, в Україні дуже багато людей із цікавими долями, історії яких не розкрито. Особисте життя вони ведуть дуже втаємничено, багато чого ми не знаємо, і це, звісно, викликає цікавість. У будь-якому разі багато залежить від глядачів. Якщо їм сподобається перший сезон, це вже багато що вирішує. Тому ― приємного перегляду!

