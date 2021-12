7 січня в ефір СТБ повернеться «Мій секрет» із Машею Єфросиніною ― провокаційна прем’єра, до якої не готова жодна зірка. Незабаром глядачі побачать цілу низку відвертих інтерв’ю та приголомшливих зізнань зірок українського шоу-бізнесу: Олега Скрипки, Руслани Лижичко, Слави Камінської, Камалії, Tayana, Тараса Цимбалюка та інших. У студії проєкту «Мій секрет» вони розкриють такі таємниці з особистого життя, які досі ховали за сімома замками.

Уже відомо, що першим гостем студії у Єфросиніної стане суддя «Україна має талант» Євген Кот.

Він зізнається, як участь у танцювальному проєкті з Ксенією Мішиною вплинула на особисте життя з дружиною і чому тепер вони не можуть стати батьками.

Євген Кот розповість, що саме було між ним та Мішиною і чи справді вони цілувалися на проєкті.

«Коли ми з Ксюшею познайомилися, після першої зустрічі, я прийшов до Наталі (дружини) і чесно кажу: “Ксенія дуже красива. У нас може бути з нею роман”… І був. Ми ж цілувалися з Мішиною просто на паркеті!» ― згадав Кот.

Також стане відомо, яке зізнання Євген зробив під час спілкування з Машею Єфросиніною, поки в залі була його дружина.

Дивіться прем’єру «Мій секрет» 7 січня о 19:45 на СТБ!

