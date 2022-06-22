Сергій Притула оголосив збір коштів на Байрактари для армії у свій День народження

Народний Байрактар: Сергій Притула збирає гроші на безпілотники, замість подарунка до дня народження

Телеведучий і суддя проєкту «Україна має талант» Сергій Притула з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну забезпечує наших військових найнеобхіднішим, в тому числі безпілотниками. У день свого народження Сергій попросив не дарувати подарунки, а допомогти зі збором грошей. За тиждень необхідно зібрати близько півмільярда гривень на три Байрактари на фронт.

Про збір коштів він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook. Сергія дуже розчулює, коли його додають у дописи, де людина просить не дарувати їй подарунки на день народження, натомість перевести гроші у Фонд Притули. Тепер він вирішив бути, як його прихильники.

«Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все, про що я мрію у свій ДН, – це наша Перемога! І разом з командою фонду я намагаюсь робити все залежне для її наближення. Ми хочемо придбати для ЗСУ 3 «пташки» Байрактар, які будуть допомагати це робити! Допоможіть нам реалізувати цю мрію! Адже вона і Ваша!» – написав Притула.

Сергій натякнув: коли збір протягом тижня успішно завершиться, то він запропонує українцям щось ще більш «смачненьке».

З грошей, які люди вже пожертвували у фонд Сергія Притули, виділили 2 мільйони доларів, залишилось зібрати ще 13 мільйонів. Щодня публікуватимуть звіт про те, як просувається збір коштів. Сергій просить розповсюдити його пост та брати участь у зборі.

До Притули вже приєдналися відомі блогери та волонтери, які звернулися до своїх підписників.

Реквізити Благодійного фонду Сергія Притули доступні за посиланням.

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