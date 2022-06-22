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Народный Байрактар: Сергей Притула собирает деньги на беспилотники вместо подарка ко дню рождения.

22.06.2022

Телеведущий и судья проекта «Україна має талант» Сергей Притула с начала полномасштабного вторжения россии в Украину снабжает наших военных самым необходимым, в том числе беспилотниками. В день своего рождения Сергей попросил не дарить подарки, а помочь со сбором денег. За неделю необходимо собрать около полумиллиарда гривен на три байрактара на фронт.

Сергей Притула объявил сбор средств на Байрактары для армии в свой День рождения

О сборе средств он написал сегодня на своей странице в Facebook. Сергея очень тешит, когда его добавляют в сообщения, где люди просят не дарить ему подарки на день рождения. Вместо этого призывают перевести деньги в Фонд Притулы. Теперь он решил быть, как его поклонники.

«Сегодня мне 41. Мне не нужны подарки или пафосные приветствия. Все, о чем я мечтаю в свой ДН, ― это наша Победа! И вместе с командой фонда я стараюсь делать все зависящее для ее приближения. Мы хотим приобрести для ВСУ 3 «птички» Байрактара, которые будут помогать это делать! Помогите нам реализовать эту мечту! Она ведь и Ваша!» – написал Притула.

Сергей намекнул, когда сбор в течение недели успешно завершится, то он предложит украинцам что-то еще более «вкусное».

Из денег, которые люди уже пожертвовали в фонд Сергея Притулы, выделили 2 миллиона долларов, осталось собрать еще 13. Каждый день будут публиковать отчет о том, как продвигается сбор средств. Сергей просит распространить пост и участвовать в сборе.

К Притуле уже присоединились известные блогеры и волонтеры, которые обратились к своим подписчикам.

Реквизиты Благотворительного фонда Сергея Притулы доступны по ссылке.

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