Ксения Мишина написала пост, который посвятила всем воинам в Украине

Актриса и героиня шоу «Холостячка» рассказала, что у нее еще со студенческих лет очень хороший друг. Она знает его жену и старшего ребенка, а вот с самой маленькой еще придется познакомиться, когда малыша решит увидеть этот мир своими глазами.

Своего друга Виктора Ксения всегда считала творческой личностью и далеким от военного дела человеком.

Но так только казалось…

Он всегда производил впечатление харизматичного и артистического парня, но, когда пришла полномасштабная война, решился пойти в ВСУ.

Несколько раз у него это не получалось, но мужчина шел к своей цели — и теперь он одной из самых горячих точек, откуда рассказывает откровенно, без украшений, об ужасах войны. Однако запомнилась одна особая история от Виктора, внушающая надежду. и ежедневно придает силы продолжать делать свое дело.

История друга Ксении Мишиной

— Штаб. Лисичанск. Кухня. На столе много общих чашек, из которых мы пьем. Я начинаю заваривать чай и вдруг понимаю – мне нужна моя чашечка, которая в моем рюкзаке. Выхожу из кухни, прохожу коридор, шагаю в дверь и в комнату меня заносит уже взрывная волна. В кухню прилетела ракета, чудом не взорвавшаяся, а рассыпавшаяся, сохранив наши жизни.

Одно точно знаю, Бог на войне есть!

И это только одна из множества других историй. Так, например, еще в Северодонецке кафиры взорвали химический завод с целью отравления украинских военных и мирного населения. Однако после этого внезапно ветер сменил свое направление и начал веять в сторону россиян.

Именно такие рассказы меняют ход мыслей, после них понимаешь, что нужно доверять.

Ксения Мишина делится, что тогда эта история перевернула все внутри, ведь если Бог на войне, значит, все так, как нужно. Единственное, о чем после этого разговора попросил ее друг:

Молитесь за нас – это то, что нам очень нужно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксенія Мішина 🇺🇦 (@misha.k.ua)

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