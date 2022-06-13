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Как ты? с Григорием Решетником: Андрей Рыбак женится на Алине

13.06.2022

Популярный комик и блогер Андрей Рыбак, который принимал участие в шоу «Холостячка» и боролся за сердце актрисы Ксении Мишиной, объявил, что женится. Избранницей артиста стала девушка по имени Алина. 

Эксклюзив! Участник Холостячки Андрей Рыбак женится: дата свадьбы

Фото — instagram.com/rybak_sydney

Перед тем, как актриса выгнала комика с реалити-шоу, он признался Ксении, что пообещал одной девушке не влюбляться на проекте, и это была именно Алина.

Теперь Андрей на шоу «Як ти з Григорієм Решетником» признался, что они с Алиной решили пожениться. Даже назвали примерную дату свадьбы – в августе.

«Во-первых, мы завели кота, а во-вторых, решили пожениться!» — заявил Андрей.

«Свадьба – 20 августа, между Днем Независимости и моим днем рождения, у меня 9 августа… Единственные разногласия у нас – в масштабе празднования. Алина хочет расписаться и семейный ужин в ресторане. А я хочу, наоборот, добавить к этому свадебной атрибутики», — рассказал Рыбак.

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