Надежда Матвеева стала героем проекта Як ти? с Григорием Решетником

Младший на 20 лет: Надежда Матвеева впервые рассекретила новые отношения

В эту субботу, 25 июня, в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ вышел пятый выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. В этот раз перед зрителями открылась любимая ведущая миллионов – Надежда Матвеева. Эксклюзивное признание об отношениях – кто возлюбленный Надежды Матвеевой? Читайте прямо сейчас!

«Я знакома со своим любимым больше года. Он вообще не публичный человек, не имеет никакого отношения к телевидению. Но за этот год мы не только наслаждались жизнью, у нас были испытания – война. И мы стали очень близкими людьми».

О знакомстве Надежды Матвеевой с возлюбленным

«Нас познакомили общие знакомые на вечеринке. Он не знал, кто я. Его даже нет в соцсетях. Он работает в сфере, связанной с медициной. Я не думала, что я буду с этим мужчиной, потому что у нас ощутимая разница в возрасте. Он младше меня на 20 лет. Раньше я считала, что если парень младше меня – это табу в отношениях. Мои стереотипы разрушены жизнью. Мы обсудили нашу разницу в возрасте, когда начали жить вместе. Да, это вызов для нас, но это – прекрасно!»

На вопрос о том, что особенного в избраннике Матвеевой, она ответила:

«Я почувствовала, что он – мой человек. Я понимала, что этот мужчина помоложе, но он интересный собеседник, мне все в нем нравилось. Потом мы некоторое время переписывались, начали встречаться, и как говорится «пошло поехало». Он восхищается тем, какой я человек, какая я женщина. Все, что я не сделаю, он хвалит».

О знакомстве с сыном и мамой

«Это произошло еще до войны, и это воспринималось нормально. Но когда наши отношения перешли на новый этап, и мы стали жить вместе, отношение изменилось. Мама и сын его не слишком воспринимают. Я теперь не только им принадлежу. У моего парня есть дети. Но я люблю этого мужчину, и нам очень хорошо вместе. Многие пары во время войны ломаются, а мы, наоборот, такими близкими становимся…»

Надежда Матвеева – теле- и радиоведущая. Стала известна всей стране как ведущая проектов «Все буде добре» и «Все буде смачно» на СТБ, ежедневно даря зрителям полезные советы и позитив.

Смотрите полный выпуск проекта «Як ти?» от 25.06.2022

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