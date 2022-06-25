Надія Матвєєва стала героєм проєкту Як ти? з Григорієм Решетником

Молодший на 20 років: Надія Матвєєва вперше розсекретила нові стосунки

Цієї суботи, 25 червня, в ефірі та на офіційному Youtube-каналі СТБ вийшов п’ятий випуск проєкту «Як ти?» з Григорієм Решетником. Цього разу перед глядачами відкрилася улюблена ведуча мільйонів – Надія Матвєєва. Ексклюзивне зізнання про стосунки – хто коханий Надії Матвєєвої? Читайте просто зараз!

«Я знайома зі своїм коханим більше року. Він взагалі не публічна людина, не має жодного відношення до телебачення. Але за цей рік ми не тільки насолоджувалися життям, в нас були випробування – війна. І ми стали дуже близкими людьми».

Про знайомство Надії Матвєєвої з коханим

«Нас познайомили спільні знайомі на вечірці. Він не знав, хто я. Його навіть немає в соцмережах. Він працює в сфері, близькій до медицини. Я не думала, що буду з цим чоловіком, бо у нас відчутна різниця у віці. Він молодший за мене на 20 років. Раніше я вважала, що якщо хлопець молодший за мене – це табу в стосунках. Мої стереотипи зруйновані життям. Ми обговорили нашу різницю у віці, коли почали жити разом. Так, це виклик для нас, але це – прекрасно!»

На питання про те, чим особливий обранець Матвєєвої, вона відповіла:

«Я відчула, що він – моя людина. Я розуміла, що цей чоловік молодший, але він цікавий співрозмовник, мені все в ньому подобалося. Потім ми деякий час переписувалися, почали зустрічатися, і як то кажуть “пішло поїхало”. Він захоплюється тим, яка я людина, яка я жінка. Все, що я не зроблю, він хвалить».

Про знайомство з сином та мамою

«Це сталося ще до війни, і це сприймалося нормально. Але коли наші стосунки перейшли на новий етап, і ми почали жити разом, ставлення змінилося. Мама і син його не дуже сприймають. Я тепер не тільки їм належу. У мого хлопця є діти. Але я люблю цього чоловіка, і нам дуже добре разом. Багато пар в часи війни ламаються, а ми, навпаки, такими близькими стаємо… ».

Надія Матвєєва – теле- та радіоведуча. Стала відомою всій країні як господиня проєктів «Все буде добре» та «Все буде смачно» на СТБ, щодня даруючи глядачам корисні поради та позитив.

Дивіться повний випуск «Як ти?» від 25.06.2022

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