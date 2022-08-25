Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 19 випуску від 26 серпня
184-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні сьомий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 19 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.
Що буде в 19 випуску «Неймовірної правди про українців» від 26.08.2022:
- Як українські волонтери збирають на авто для ЗСУ? Чому купили супутник для Розвідки України?
- Як Олег Скрипка поборов ідеологію «руського міра»?
- Ексклюзивне інтерв’ю співачки Насті Каменських: чому Потап не повернувся додому, що сталося з Потапом через російське вторгнення, та як сім’я Насті та Потапа допомагає українцями та ЗСУ?.
- Як українці навіть після втрати роботи допомагають ЗСУ усіма способами? Наскільки український волонтерський рух вразив світ своєю непереможністю?
Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!
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