Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022 – анонс Все буде добре

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«Неймовірна правда про українців»: що буде у 19 випуску від 26 серпня

25.08.2022

184-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні сьомий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 19 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Що буде в 19 випуску «Неймовірної правди про українців» від 26.08.2022:

  • Як українські волонтери збирають на авто для ЗСУ? Чому купили супутник для Розвідки України? 
  • Як Олег Скрипка поборов ідеологію «руського міра»?
  • Ексклюзивне інтерв’ю співачки Насті Каменських: чому Потап не повернувся додому, що сталося з Потапом через російське вторгнення, та як сім’я Насті та Потапа допомагає українцями та ЗСУ?.
  • Як українці навіть після втрати роботи допомагають ЗСУ усіма способами? Наскільки український волонтерський рух вразив світ своєю непереможністю?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

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