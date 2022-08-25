Неймовірна правда про українців випуск від 26.08.2022 – анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: що буде у 19 випуску від 26 серпня

184-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні сьомий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 19 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Що буде в 19 випуску «Неймовірної правди про українців» від 26.08.2022:

Як українські волонтери збирають на авто для ЗСУ? Чому купили супутник для Розвідки України?

Як Олег Скрипка поборов ідеологію «руського міра»?

Ексклюзивне інтерв’ю співачки Насті Каменських: чому Потап не повернувся додому, що сталося з Потапом через російське вторгнення, та як сім’я Насті та Потапа допомагає українцями та ЗСУ?.

Як українці навіть після втрати роботи допомагають ЗСУ усіма способами? Наскільки український волонтерський рух вразив світ своєю непереможністю?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей!

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