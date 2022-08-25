Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Все проекты
ua

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 19 выпуске от 26 августа

25.08.2022

184-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне седьмой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 19 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Что будет в 19 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 26.08.2022:

  • Как украинские волонтеры собирают на авто для ВСУ? Почему купили спутник для Разведки Украины? 
  • Как Олег Скрипка поборол идеологию «русского мира»? 
  • Эксклюзивное интервью певицы Насти Каменских: почему Потап не вернулся домой, что произошло с Потапом из-за российского вторжения, и как семья Насти и Потапа помогает украинцам и ВСУ?.
  • Как украинцы даже после потери работы помогают ВСУ всеми возможными способами? Насколько украинское волонтерское движение поразило мир своей непобедимостью?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Домашнее мороженое: топ-5 простых рецептов

 Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем?

 Олксандр Усик бій з Ентоні Джошуа
Телеканал СТБ

Усик спел «Ой, у лузі червона калина» на битве взглядов с Джошуа перед битвой-реваншем

 Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022
Телеканал СТБ

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 18 выпуске от 19 августа

 шугаринг дома
Телеканал СТБ

Как сделать шугаринг в домашних условиях

 Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить