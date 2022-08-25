Неймовірна правда про українців выпуск от 26.08.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 19 выпуске от 26 августа

184-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне седьмой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 19 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Что будет в 19 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 26.08.2022:

Как украинские волонтеры собирают на авто для ВСУ? Почему купили спутник для Разведки Украины?

Как Олег Скрипка поборол идеологию «русского мира»?

Эксклюзивное интервью певицы Насти Каменских: почему Потап не вернулся домой, что произошло с Потапом из-за российского вторжения, и как семья Насти и Потапа помогает украинцам и ВСУ?.

Как украинцы даже после потери работы помогают ВСУ всеми возможными способами? Насколько украинское волонтерское движение поразило мир своей непобедимостью?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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