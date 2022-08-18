Неймовірна правда про українців випуск від 19.08.2022 – анонс Все буде добре

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Неймовірна правда про українців»: що буде у 18 випуску від 19 серпня

18.08.2022

177-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній війні шостий місяць. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, що відбулися за цей час, у 18 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Окупанти із росії продовжують шостий місяць обстрілювати житлові будинки та вбивати цивільних українців. Проте Україну підтримує весь світ! Зарубіжні знаменитості приїжджають в Україну, збирають гроші для допомоги, а військові з незламним духом протистоять російській орді.

Що буде в 18 випуску «Неймовірної правди про українців» від 19.08.2022:

  • Хто зі світових знаменитостей приїжджав в Україну, щоб особисто підтримати героїв, які борються з російськими окупантами? 
  • Які українські артисти відмовляються виступати навіть на одному фестивалі з росіянами, а хто бачить в цьому шанс?
  • Які травми отримав на фронті телеведучий Данієль Салем, за що його хейтять, та де зараз його дружина і донька? Телеведучий та військовослужбовець розповів про це в інтерв’ю.
  • Українські військові часто показують тварин, які прибиваються до них на фронті, проте мовчать про умови свого проживання. Як українські воїни живуть в окопах, готують собі їжу, де миються та звідки беруть воду на фронті?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей! 

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