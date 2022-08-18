Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 — анонс Все буде добре

Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Все проекты
ua

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 18 выпуске от 19 августа

18.08.2022

177-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне шестой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 18 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Оккупанты из россии продолжают шестой месяц обстреливать жилые дома и убивать гражданских украинцев. Однако Украину поддерживает весь мир! Зарубежные знаменитости приезжают в Украину, собирают деньги для помощи, а украинские военные с несокрушимым духом противостоят русской орде.

Что будет в 18 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 19.08.2022:

  • Кто из мировых знаменитостей приезжал в Украину, чтобы лично поддержать героев, борющихся с российскими оккупантами? 
  • Какие украинские артисты отказываются выступать даже на одном фестивале с россиянами, а кто видит в этом шанс?
  • Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем, за что его хейтят, и где его жена и дочь? Телеведущий и военнослужащий рассказал об этом в интервью.
  • Украинские военные на фронте часто показывают приткнувшихся к ним животных, однако молчат об условиях своего проживания. Как украинские воины живут в окопах, готовят себе еду, где моются и откуда берут воду на фронте?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Олксандр Усик бій з Ентоні Джошуа
Телеканал СТБ

Усик спел «Ой, у лузі червона калина» на битве взглядов с Джошуа перед битвой-реваншем

 шугаринг дома
Телеканал СТБ

Как сделать шугаринг в домашних условиях

 Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях

 что делать если укусил клещ
Телеканал СТБ

Что делать, если укусил клещ?

 Павло Зібров
Телеканал СТБ

Где сейчас Павел Зибров, как он помогает ВСУ и что думает об артистах-предателях

 Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 — анонс Все буде добре
Телеканал СТБ

Признаки ботулизма: как распознать коварный недуг в консервации
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить