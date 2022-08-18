Неймовірна правда про українців выпуск от 19.08.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в 18 выпуске от 19 августа

177-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной войне шестой месяц. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 18 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Оккупанты из россии продолжают шестой месяц обстреливать жилые дома и убивать гражданских украинцев. Однако Украину поддерживает весь мир! Зарубежные знаменитости приезжают в Украину, собирают деньги для помощи, а украинские военные с несокрушимым духом противостоят русской орде.

Что будет в 18 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 19.08.2022:

Кто из мировых знаменитостей приезжал в Украину, чтобы лично поддержать героев, борющихся с российскими оккупантами?

Какие украинские артисты отказываются выступать даже на одном фестивале с россиянами, а кто видит в этом шанс?

Какие травмы получил на фронте телеведущий Даниэль Салем, за что его хейтят, и где его жена и дочь? Телеведущий и военнослужащий рассказал об этом в интервью.

Украинские военные на фронте часто показывают приткнувшихся к ним животных, однако молчат об условиях своего проживания. Как украинские воины живут в окопах, готовят себе еду, где моются и откуда берут воду на фронте?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей!

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